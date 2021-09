Leicester-Napoli, contatti con l'UEFA per le situazioni di Ospina, Koulibaly e Osimhen: pronto Idasiak per la porta

Napoli Calcio - Testa all'Europa League adesso per il Napoli, con subito lo scontro diretto col Leicester. Ma c'è un grande scoglio da superare ancor prima di scendere in campo: la burocrazia anti-Covid per capire se gli azzurri potranno contare su David Ospina, Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen reduci dalle nazionali dalle cosiddette 'zone rosse' tenute sotto stretta osservazone dalla Gran Bretagna.

Napoli-Leicester, tre assenti per Spalletti?

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la società è già a contatto con l'UEFA per capire gli sviluppi di questa vicenda. Ma nel caso non potesse contare sui giocatori citati, ci sarebbe un grosso problema: