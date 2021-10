Napoli-Legia, le probabili formazioni: Il Mattino lancia due esordi possibili dal 1', ma un paio di azzurri non faranno turnover

Un po’ di turnover a centrocampo si può attendere dall'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in vista del match di Europa League contro il Legia Varsavia.

"Demme è pronto per il suo ritorno in campo dal primo minuto a distanza di quasi tre mesi dal suo infortunio in Val di Sole. A centrocampo impensabile non vedere Elmas. Due esordi possibili dal primo minuto, Juan Jesus e Demme.

In attacco Spalletti può spaziare, anche se lo stato di forma di Osimhen lascia presagire che per il nigeriano non ci sarà turnover. Così come per Koulibaly"