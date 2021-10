Napoli-Legia, chi gioca in attacco? Spalletti attende la rifinitura per sciogliere i dubbi, non è esclusa la panchina per Osimhen

In attacco per il Napoli ci sono delle valutazioni complesse per l'allenatore azzurro Luciano Spalletti, come ricorda l'edizione odierna del Corrriere del Mezzogiorno.

Napoli-Legia, chi gioca in attacco?

"Mertens è in crescita ma sembra più pronto ancora ad un ruolo di subentrante, non è escluso che Osimhen possa partire dalla panchina come con lo Spartak Mosca. Victor è complesso tenerlo da parte, ma è un gioiello da custodire. C’è Petagna, che ha bisogno di giocare per essere brillante e pronto all’uso quando è necessario. Spalletti attende la rifinitura per sciogliere i suoi dubbi sul Napoli europeo"

