Napoli-Legia 3-0, la moviola CorSport: manca un calcio di rigore in favore degli azzurri

Napoli calcio - Manca un rigore al Napoli nella gara vinta contro il Legia Varsavia. A sostenerlo è la moviola dell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Non benissimo lo spagnolo Del Cerro Grande, in Italia lo abbiamo capito, il suo problema sono i rigori: non aveva visto un rigore per la nostra Nazionale contro la Svizzera a settembre (Rodriguez su Berardi), ieri ha sorvolato (e il VAR Hernández con lui) su un tocco di braccio di Nawrocki. Per sua fortuna, la sua svista non incide sul risultato finale. Cross dalla fascia di Lozano, davanti a lui Nawrocki intercetta il pallone con il braccio sinistro, quello opposto al tiro: è più che un’impressione che il giocatore del Legia intercetti il pallone (la mano è anche aperta) in maniera non proprio consona, anche se potrebbe sembrare in dinamica con l’azione. Era rigore"