Repubblica - Napoli-Lazio, ultras di ritorno al San Paolo: ufficialità in arrivo

Ultimissime Calcio Napoli - Crisi Napoli, ora anche i tifosi vengono in soccorso data la disperazione del momento. Lo racconta La Repubblica oggi in edicola.

Un piccolo aiuto al Napoli arriverà dai suoi tifosi. I gruppi organizzati sono intenzionati a rientrare al San Paolo dopo la polemica dell’ultimo mese per l’applicazione rigida del regolamento d’uso. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime ore, ma l’idea è quella di accomodarsi in curva ( senza deroghe) e dare un sostegno alla squadra nel momento più complicato della gestione De Laurentiis. Naturalmente non è esclusa la possibilità di una contestazione nei confronti dei giocatori che stanno deludendo le attese. Un pubblico più coinvolto rappresenta comunque un aspetto importante che la squadra dovrà provare a sfruttare.