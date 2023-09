CorSport - Il Napoli si sgretola in codici nuovi che non gli sono entrati in testa: dov'è finito quel calcio champagne che aveva stordito l'Italia?

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport pone delle domande dopo la sconfitta del Napoli ieri contro la Lazio allo stadio Maradona. La prova della squadra di garcia, specialmente nel secondo tempo, non è stata certamente positiva.

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Le domande, che si inseguono spontanee, tracciano ora vite nuove, “disperate” o anche “emozionanti”, ma quando Napoli-Lazio sta evaporando, nell’aria si inseguono paure e felicità, in dosi massicce: dov’è finito il calcio champagne che per nove mesi ha stordito l’Italia e anche l’Europa d’una squadra capace di strapazzare il campionato; e cosa era successo a Sarri, per perdersi nelle nebbie tra Lecce il Genoa?

Le verità, perché non può mai esisterne una sola, sono dentro 90' che la Lazio orienta quando esce dalle proprie paure, mentre il Napoli, invece, comincia a sgretolarsi dentro codici nuovi, che non gli sono entrati nella testa, perché quelli vecchi gli piacevano troppo".