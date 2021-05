Napoli, è la settimana che può valere la Champions: Gattuso chiede due cose alla sua squadra

Napoli Calcio - La settimana decisiva è cominciata per il Napoli, ieri la ripresa della preparazione a Castel Volturno, il primo allenamento in vista della sfida contro il Verona. Domenica sera il Napoli si gioca un posto per la prossima Champions, gli azzurri battendo la formazione di Juric avrebbero la certezza di tagliare il traguardo.

