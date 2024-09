Napoli, la potenza del turn-over: è la miglior partita di Ngonge da quando è arrivato

Il Corriere della Sera celebra la vittoria del Napoli in Coppa Italia parlando dalla "potenza del turn-over", con la squadra di Antonio Conte che è riuscita a risolvere la partita col Palermo in pochi minuti, nonostante in campo ci fossero le seconde linee.

Solo Lobotka - nell'undici titolare - è partito dal primo minuto ieri sera al Maradona. "Tutto facile per i campani trascinati da Ngonge"; proprio sull'attaccante belga autore di una doppietta: "arrivato a gennaio dal Verona non proprio a prezzi di saldo (18 milioni più bonus) disputa la sua miglior gara: prima di ieri sera, un solo gol (al Genoa) nel campionato scorso".