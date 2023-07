Il Napoli ha scelto il sostituto di Kim: contatti frequenti con gli agenti per abbassare il prezzo del centrale

Il Napoli ha individuato quello che sarà il sostituto di Kim che firmerà con il Bayern Monaco. C'è una prima scelta che può arrivare presto, decisive le prossime ore per capire se si potrà chiudere per Max Kilman.

Napoli: Kilman per sostituire Kim

Napoli - Il Napoli va a caccia del sostituto di Kim che domani potrebbe anche sostenere le visite mediche con il Bayern Monaco. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la prima scelta è Max Kilman, difensore inglese classe ‘97 del Wolverhampton. La trattativa non è semplice perché il Wolverhampton ha venduto Ruben Neves per 55 milioni all’Al Hilal e sta cedendo al Brentford per 23 milioni di euro Collins, l’altro centrale della coppia titolare. Per Kilman il prezzo fissato è di 40 milioni di euro, il Napoli ha contatti frequenti con gli agenti e vorrebbe abbassare la richiesta del club inglese. Restano vive le piste per le alternative come: Le Normand della Real Sociedad, Itakura del Borussia Monchengladbach e Doekhi dell’Union Berlino.