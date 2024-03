Napoli-Juventus, primo ritorno in città da ex per Giuntoli: il CorSport svela un retroscena sulla firma di Osimhen

Notizie Napoli calcio. Napoli-Juventus in programma domenica sera al Maradona sarà anche la partita di Cristiano Giuntoli. L'ex ds azzurro, passato in estate ai bianconeri, tornerà in città per la prima volta da avversario.

Napoli-Juventus nel segno di Giuntoli, il retroscena

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport su Giuntoli in vista di Napoli-Juventus:

Il Football Director della Juve, domani, tornerà per la prima volta da avversario nella città che ha amato ogni giorno e lo ha ricambiato a targhe alterne - com’è normale nel calcio -, dal 2015 al 2023. Dalla trattativa per Mbakogu come direttore sportivo del Carpi: mai chiusa, per altro. Dall’epoca otto anni di successi, insuccessi, scelte sbagliate, giuste e geniali, grandi calciatori e un trionfo immortale pianificato a tavolino: il ds Giuntoli, nel 2021, era già convinto che il Napoli, per vincere, avrebbe dovuto gridare rivoluzione (tecnica) guidato da Osimhen - scelto un anno prima -, Kvara e Kim. Acquisti pazzeschi. E storie: nel 2020 sbarcò a Capri con Victor per firmare il contratto dopo una manovra degna dei libri di le Carré, giusto per assecondare le sue manie di controspionaggio. Scena: lui e Osi raggiungono a bordo di un gommoncino uno scoglio all’altezza di Villa Bismarck, all’epoca residenza estiva di De Laurentiis, e attraverso la discesa a mare, per eludere i fotografi, sbucano nel giardino rosolati da un caldo infernale.