Scontri tifosi, Repubblica annuncia: niente limitazioni per Napoli-Juventus, non ci sono tempi tecnici

Ultime notizie. Proseguono le indagini dopo gli scontri avvenuti vicino Arezzo tra tifosi del Napoli e della Roma. Arrivano ultieriori aggiornamenti anche in vista della delicata sfida di venerdì al Maradona tra Napoli e Juventus.

L'edizione odierna di Repubblica ha riportato gli ultimi aggiornamenti in vista di Napoli-Juventus dopo gli scontri avvenuti tra ultras napoletani e romanisti:

"Tira aria di stangata contro i teppisti e nessuno scenario va escluso a priori. È improbabile tuttavia un provvedimento “ad hoc” per la gara scudetto di venerdì sera, perché non ci sono i tempi tecnici per un intervento della giustizia sportiva e soprattutto per la dinamica degli incidenti, che si sono verificati in autostrada e non dentro lo stadio".