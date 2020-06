CorSera - Ramsey tenta il recupero per la finale contro il Napoli, Chiellini ed Higuain out. Due ballottaggi per Sarri

Ultimissime Napoli calcio - Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera - Edizione Torino, in casa Juventus Aaron Ramsey sta cercando il recupero in vista della finale di Coppa Italia contro il Napoli ma al di là di tutto c'è la volontà di non correre rischi per non compromettere le condizioni del gallese in vista della ripresa della Serie A. Salteranno, invece, la gara di domani sera Higuain e Chiellini. Per il resto restano due dubbi da sciogliere per Maurizio Sarri: il primo ballottaggio è tra Pjanic e Khedira, mentre l'altro vede il jolly Cuadrado insidiare più Danilo di Douglas Costa. Per il resto davanti a Szczesny ci saranno de Ligt, Bonucci ed Alex Sandro, con Bentancur e Matuidi a completare il reparto offensivo e Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti.

Chiellini Juventus