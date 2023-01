Gazzetta - Napoli-Juventus, sfida tra l'istrionico e virtuoso ADL e la "Famiglia" bianconera: proprietà a confronto tra cicala e formica

Notizie Napoli calcio. Mancano poche ore al calcio d'inizio di Napoli-Juventus, scontro al vertice in programma stasera alle ore 20,45 allo stadio Maradona.

La Gazzetta dello Sport, nel suo approfondimento tra Napoli e Juventus, ha parlato anche delle due differenti filosofie delle società:

Da una parte si staglia l’unicità istrionica di Aurelio De Laurentiis, padre e padrone, dall’altra la Famiglia che da un secolo, in una collana di eredi, si identifica con la Juventus. Il Napoli spettacolare e cinematografico del produttore romano; la Juve solida e produttiva come una filiera industriale. De Laurentiis ha raccolto tra le macerie di un fallimento il Napoli che nella sua storia ha vissuto più di una tempesta finanziaria. La Famiglia invece è sempre stata garanzia di sostenibilità, di futuro e di competenza. Ora invece un Napoli virtuoso, dai bilanci in ordine e dal mercato illuminato affronta una Juve che ha i bilanci sotto inchiesta, a causa di mercati sciagurati. Cicale e formiche si sono scambiati la maglia e le latitudini.