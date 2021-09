Il Mattino - Niente sold out: ecco quanti spettatori ci saranno! Intanto pronti 500 steward anche da Abruzzo e Umbria

Ultimissime Napoli-Juventus - Hanno reperito steward da ogni angolo di Italia. Da ieri sono arrivati al Maradona ragazzi provenienti dall’Abruzzo, dall’Umbria e dall’intero Sud Italia. A raccontare quest'aspetto è l'edizione odierna de Il Mattino:

Il Napoli non ha badato a spese (c’e? anche il rimborso del viaggio per chi viene da fuori) ma stavolta non si fara? sorprendere come e? successo il Venezia. Alla fine sono 500 steward che cureranno gli accessi ai gate dello stadio, che verranno aperti alle ore 14 e con una diretta social sui canali del club azzurro. E non ci sara? nessuna presenza di volontari della Caritas e di altre associazioni per il controllo del Green Pass come in occasione della gara d’esordio. Il club azzurro pensa che alla fine saranno tra i 22 mila e i 24 mila gli spettatori del primo big match della stagione. Dunque, non proprio sold out, visto che la capienza e? di 27.500 persone.