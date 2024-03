La reazione degli azzurri dopo Sassuolo-Napoli 1-6: il retroscena

Ultimissime Napoli Calcio - La vittoria per 6-1 sul Sassuolo è stata una grande iniezione di fiducia per il Napoli. Chiaramente non basta questo risultato molto ampio per dire che la squadra sia uscita definitivamente dalle sabbie mobili, ma vincere è la miglior medicina per lenire i dolori di una stagione finora molto deludente sul piano del rendimento. La zona Champions resta un obiettivo prioritario ed il Napoli deve trovare un ritmo molto alto per sperarla di agguantarla.

Sassuolo Napoli 1 6, al reazione della squadra di Calzona

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, nel napoli si respira un'altra aria dopo la serata del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I tre punti, i sei gol e le giocate ritrovate hanno riportato il sorriso in tutta la rosa a disposizione di Francesco Calzona che ha una voglia matta praticamente di rigiocare subito contro la Juventus. Insomma, quella di Reggio Emilia può essere davvero il punto di svolta per gli azzurri che adesso cercano conferme domani al Maradona contro la squadra rivale di sempre.