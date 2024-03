"Ha il merito di ricordare al Napoli chi è". Calzona annulla Allegri: pagelle da urlo per l'allenatore azzurro

Francesco Calzona è stato uno dei protagonisti della vittoria del Napoli ai danni della Juventus. L'allenatore ha dato alla squadra idee ed un gioco in breve tempo riuscendo a portare a casa risultati importanti che hanno in qualche modo rafforzato anche l'autostima di tutto il gruppo che veniva da un momento assai negativo con Garcia prima e Mazzarri poi.

Ecco le pagelle dei quotidiani per l'allenatore Francesco Calzona dopo Napoli-Juventus 2-1:

Repubblica 7,5. Parlano i numeri: 7 punti in tre partite di campionato e il pari con il Barcellona

Corriere dello Sport 7. E due. Due vittorie in due partite e la corsa alla zona Europa ricomincia. La vince con il gioco verticale e il coraggio, con la personalità di un Napoli ritrovato e con i cambi: Jack di cuori.

Gazzetta dello Sport 7. Non ha la bacchetta magica, ma il 'difetto' di vivere di campo e di conoscenza dei concetti cari al Napoli: notte che ricorderà a lungo.

Il Mattino 7,5. Ha il merito di ricordare al Napoli chi è: quindi pressione immediata e costante su chiunque porti palla e ovunque si trovi. Poi dietro le sbavature non sono così rapidamente sistemabili e la squadra sbanda. Trovato il gol con la magia di Kvara, Calzona decide di fare il possesso palla che la Juve lascia sempre agli azzurri, la tattica per anestetizzare le velleità di rimonta dei bianconeri: la squadra di Allegri corre spesso a vuoto. Finae juventino col tridente, la posizione di Chiesa esterno è l'unica che lo manda in tilt: ma ha contagiato gli azzurri con coraggio e qualità. E vince con merito.