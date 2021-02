Le moviole di Gazzetta, Tuttosport e CorSport smentiscono Pirlo: "Nessun dubbio sul rigore assegnato, per fortuna c'è il VAR"

Napoli - Il contatto Chiellini-Rrahmani che ha causato il rigore decisivo trasformato da Lorenzo Insigne, ha scatenato molte polemiche da parte del mondo juventino ed anche dello stesso Andrea Pirlo a Sky. Ecco la moviola di Gazzetta, Tuttosport e Corriere dello Sport a riguardo:

Gazzetta - "Buona direzione di Doveri, che gestisce la partita con una precisa linea di condotta che mantiene dall’inizio alla fine. Naturalmente tutto ruota attorno all’episodio decisivo. Al 28’ del primo tempo il Napoli batte una punizione, la palla arriva a centro area dove Chiellini, per prendere posizione e difendere l’uscita di Szczesny, allarga il braccio e con la mano aperta colpisce sul volto Rrahmani. L’area è piena di giocatori, a Doveri sfugge l’impatto, ma l’arbitro viene richiamato al monitor dal Var Valeri. E dopo aver controllato le immagini giustamente Doveri concede il rigore".

Corriere dello Sport - "Nessun dubbio sul rigore assegnato dopo OFR (la revisione sul campo) da Doveri: netta la manata di Chiellini sulla faccia di Rrahmani, la volontarietà non conta, il colpo - sia pure affatto violento o cattivo - c’è. Doveri sta guardando proprio da quella parte, è forse un po’ lontano ma non sembrano esserci molti giocatori. Per fortuna che c’è in VAR..."

Tuttosport - "29’ Chiellini, in marcatura su a Rrahmani, salta scompostamente e colpisce l’azzurro in faccia con una manata. Fallo in area, rigore. Il braccio è volutamente alto e impedisce la giocata dunque la decisione - previa confronto Var - è corretta. Ne consegue il giallo al bianconero. 36’ Trattenuta plateale di Di Lorenzo su Chiesa: poteva starci la seconda ammonizione".