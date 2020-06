Repubblica - Deja-vu di Doha 2014, trionfo senza tifosi allo stadio ma esplode la festa a Napoli: fuochi e caroselli, speciale vincerla contro la Juve

Ultime calcio Napoli - E' stata festa grande per le strade della città nelle ore immediatamente successive alla vittoria ai rigori degli azzurri sulla Juventus. "Napoli si colora d’azzurro alle 23,05. Esplode la festa. Fuochi d’artificio e caroselli. La sesta Coppa Italia è in bacheca. E vincerla contro la Juve è speciale", scrive l'edizione odierna di Repubblica.

Un deja-vu di Doha 2014, ricorda il quotidiano nazionale che poi racconta la festa di questa notte:

"Farcela ai rigori assomiglia tanto a un deja-vu: nel 2014 stesso epilogo a Doha (era la Supercoppa) e anche quella volta il Napoli ci riuscì senza tifosi. Il copione si ripete ma l’urlo di gioia che parte spontaneo in ogni zona della città è fortissimo, è il modo più spontaneo per ripartire dopo il lockdown. Ci pensa il Napoli a regalare una gioia al termine di una serata dalle mille emozioni. Prima la corsa per piazzarsi davanti alla tv, poi la voglia di celebrare la vittoria. La quarantena del tifo comincia alle 20,30. Le strade si svuotano, restano soltanto gli ambulanti. Bandiere azzurre, sciarpe e un paio di magliette con l’immancabile numero 10. Impossibile preparare un campionario nuovo ai tempi del Covid, ci si adatta con quello che è rimasto da altri grandi appuntamenti. Alle 21 tutti pronti. La scelta è abbastanza scontata: comitive di amici in casa e naturalmente i locali che si trasformano in una porzione di stadio. Centro storico, lungomare, Vomero e naturalmente Fuorigrotta che ha un legame indissolubile con l’azzurro. Il San Paolo è una sorta di monumento consacrato all’entusiasmo per il Napoli. All’esterno, però, non c’è nessuno durante la partita. Ci si riunisce dove è possibile. E il Flannery Pub di via Caravaglios, tranquilla traversa di viale Augusto, raccoglie tanti appassionati. «La capienza abituale - spiega Marco Santaniello, uno dei titolari assieme a Vittorio Carina - è di 110 posti. Adesso con tutte le restrizioni da Coronavirus siamo a 55. Le prenotazioni sono state 40 » . Ma le persone sembrano di più. Si entra con la mascherina e ci si accomoda rispettando il distanziamento. Tre maxi- schermi, impossibile non godersi la finale. C’è una lunga tavolata vicino all’entrata che preferisce mangiare prima del calcio d’inizio, i più calorosi si sistemano nella seconda sala. Lungo applauso dopo il minuto di raccoglimento, poi si comincia. Gli stati d’animo si miscelano in un lungo happening: la preoccupazione per l’errore di Callejon in avvio che lancia Cristiano e gli applausi convinti per l’intervento di Meret. Il Napoli non sfonda nella prima mezz’ora e la tensione è palpabile. I decibel aumentano al palo di Insigne su punizione. L’inerzia della gara cambia. L’urlo resta strozzato in gola dopo la conclusione di Demme neutralizzata da Buffon. Applausi convinti per Koulibaly, tornato ad un buon livello. Delusione, invece, per l’errore di Milik da centro area. «Qua Mertens avrebbe segnato», dice Fabrizio sconsolato. Il Napoli sfiora il colpaccio al fotofinish con la parata di Buffon su Maksimovic e il palo di Elmas da due passi. Non c’è un attimo di respiro. Si va ai rigori. Milik fa saltare tutti in piedi. «Battere la Juve di Sarri, grandissima soddisfazione», dice il sindaco de Magistris. La Coppa Italia è del Napoli. E la città esplode di gioia".