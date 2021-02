CorSport ridimensiona il successo del Napoli: vinto come una provinciale! Anche il Crotone avrebbe potuto vincere così

Napoli - Alessandro Barbano, nel suo editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport, ridimensiona la vittoria del Napoli sulla Juventus: "Il Napoli ha vinto contro la Juve come avrebbe potuto vincere il Crotone, segnando un gol dagli undici mentre e poi difendendo per tre quarti di gara il vantaggio con la grinta e la diligenza di un’onesta provinciale. Se qualcosa a questa squadra manca, non è una chiarezza tattica, nonostante gli esperimenti di modulo a cui Gattuso è stato fin qui indotto dalle numerose assenze, ma una cifra caratteristica di coraggio"