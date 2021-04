Napoli italiano, con i soli gol tricolori sarebbe già scudetto

Napoli Calcio - La spinta giusta nell'anno migliore. Quello degli Europei. Il Napoli di Gennaro Gattuso che ha ripreso a volare lo ha fatto con addosso il tricolore italiano per dare una mano anche alla nazionale di Roberto Mancini. Sembrano lontani gli anni in cui gli azzurri si facevano trascinare da argentini, brasiliani, uruguaiani o slovacchi, oggi il club di Aurelio De Laurentiis parla azzurro e lo ha fatto con una politica chiara, precisa nelle ultime stagioni.

Come riporta Il Mattino:

"Sarà stata forse la presenza in panchina di due elementi fortemente legati alla nazionale italiana come Ancelotti e Gattuso, fatto sta che la squadra azzurra - prendendo in considerazione le prestazioni messe in campo dai soli nazionali italiani - sarebbe ad oggi al primo posto in questa stagione di Serie A. Nella speciale classifica, la squadra di Rino ha messo insieme ben 32 gol e 65 punti, più di tutti, tanti da prendersi la vetta e staccando tutte le altre squadre della massima serie: il Sassuolo di De Zerbi - lanciato da Berardi, Locatelli e il giovane Raspadori - sarebbe a quota 56, il Genoa che chiude il podio a 51. Staccate tutte le altre big del campionato: le due romane Lazio e Roma chiudono la Top 10, Juventus e Inter sono rispettivamente al 12° e 13 posto, il Milan addirittura penultimo, ad anticipare solo il Crotone".