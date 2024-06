Napoli irritato dal caso Kvaratskhelia, tutti gli indizi portano ad una sola strada

Calciomercato Napoli - Il caso legato a Khvicha Kvaratskhelia sta infiammando questi giorni di calciomercato per la SSC Napoli, in attesa dell'inizio vero e proprio della sessione estiva. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, la società azzurra sarebbe piuttosto irritata da ciò che è accaduto nelle ultime ore con le parole dell'agente e del padre del georgiano:

"Le dichiarazioni hanno lasciato un profondo senso di irritazione nel club azzurro che sta lavorando sotto traccia da tempo al rinnovo del fuoriclasse georgiano. Ma evidentemente l’accordo non c’è ancora e Jugeli ha provato a forzare la mano paventando la voglia di giocare in Champions League. Tutti gli indizi portano a Parigi e al Psg che ha scelto Kvara per il nuovo corso post Mbappè. I conti, però, non tornano".