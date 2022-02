Napoli-Inter, probabili formazioni Gazzetta: la scelta finale di Spalletti su Anguissa e Koulibaly [GRAFICO]

Notizie calcio Napoli - Quali saranno le scelte di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi per Napoli-Inter? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli ed Inter che si sfideranno domani alle ore 18 allo stadio Maradona. Negli azzurri torna a disposizione Kalidou Koulibaly (da valutare un suo utilizzo dal primo minuto) così come Anguissa. Nei nerazzurri non c'è Bastoni (squalificato ed infortunato). Di seguito le scelte dei due allenatori secondo Gazzetta.

Napoli Inter probabili formazioni Gazzetta

Nel Napoli sono praticamente due i ballottaggi. In difesa Juan Jesus sembra partire ancora avanti a Kalidou Koulibaly, ma decisiva sarà la rifinitura odierna che Spalletti effettuerà a Castel Volturno. Discorso identico per Lobotka e Anguissa, in questo momento lo slovacco è favorito. In casa Inter è caccia al sostituto di Bastoni: D'Ambrosio parte davanti a Di Marco. In attacco Sanchez insidia Dzeko.