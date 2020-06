Napoli-Inter, la moviola di Cesarin: Young andava espulso, nessun rigore per il Napoli

Ultime notizie Coppa Italia. Napoli-Inter si è conclusa con il risultato di 1-1, quanto bastava agli azzurri per qualificarsi alla finale di Coppa contro la Juventus. L'edizione di oggi del Corriere della Sera racconta la partita di sabato dal punto di vista dell'ex arbitro Paolo Cesarin. Ecco la sua moviola di Napoli-Inter.

Moviola Napoli-Inter

"Napoli-Inter non ha costretto Rocchi a un particolare impegno, vista anche la grande esperienza. Ma anche lui ha dimostrato qualche inesattezza - il secondo giallo per Young -, ma anche la capacità di ascoltare e approvare il motivo della chiamata di Valeri (Var) che aveva visto meglio di lui l'inesistenza di un rigore per il Napoli a opera di De Vrij. Avere dei dubbi, per un arbitro, non è una colpa: ricercare la soluzione migliore e adottarla serenamente è il segno della crescita".