Napoli-Inter, le probabili scelte di Inzaghi: Dimarco al posto di Bastoni ma dubbi in attacco, Lautaro potrebbe partire dalla panchina

Inzaghi ha preparato la partita nei minimi particolari e all'indomani della sfida di Coppa Italia contro la Roma ha messo la testa soltanto al Napoli. Come riporta Il Mattino:

"Inzaghi arriva a Napoli orfano di uno dei suoi pezzi più pregiati: Bastoni. Strano ma vero, ma il più giovane del pacchetto arretrato interista è il vero tassello vincente del puzzle di Inzaghi. Più di Skriniar, più di De Vrji, Bastoni è quello che fin qui ha spostato gli equilibri in maniera decisiva. Il ballottaggio tutto italiano tra Dimarco e D'Ambrosio dovrebbe essere vinto dal primo. Il grande rebus che Inzaghi si porterà dietro fino a pochi minuti dal fischio d'inizio è quello legato all'attaccante da schierare al fianco dell'intoccabile Dzeko. Sanchez è in continua ascesa e quelle di Lautaro che lentamente stanno colando a picco. E allora stasera il cileno potrebbe essere la grande novità. In mezzo al campo, invece, ci sono certezze granitiche: Brozovic e Barella, ovvero i due che fino a questo momento hanno rappresentato le colonne portanti dell'Inter da scudetto. Gli esterni sono fondamentali nel 3-5-2 di Inzaghi che partita dopo partita ha trovato la quadra perfetta con Perisic da una parte e Dumfries dall'altra".