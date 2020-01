Probabili formazioni Napoli-Inter, Gazzetta: recupera Fabian, Gattuso ha scelto il partner di Manolas [GRAFICO]

Ultime news Napoli calcio. Questa sera la squadra di Gennaro Gattuso attende l'Inter al San Paolo nel primo match del 2020 dopo la sosta per le festività natalizie. In attesa dell'arrivo di Lobotka, il tecnico partenopeo è alle prese con alcuni dubbi di formazione.

Napoli-Inter formazioni Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, al centro della mediana ci sarà Fabian che ha smaltito lo stato febbrile. Accanto allo spagnolo spazio al tandem Zielinski-Allan. Conferme in attacco per il tridente Milik-Insigne-Callejon, con Luperto che dovrebbe affiancare Manolas al centro della difesa partenopea.

