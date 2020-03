Napoli-Inter, la probabile formazione di Repubblica: tornano Mario Rui e Demme!

Chi schiererà Gennaro Gattuso in Napoli-Inter? Ne parla l’edizione odierna de la Repubblica. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gattuso punterà sugli stessi 11 giocatori che hanno fermato ( e quasi battuto) Messi. Il turn over contro il Torino era stato fatto del resto proprio per avere in Coppa Italia alcuni elementi "chiave" al meglio della condizione. Su tutti Mario Rui in difesa, Demme in mezzo al campo e Callejon e Mertens in attacco, che hanno avuto la possibilità di ricaricare le batterie e dovranno trascinare i compagni".