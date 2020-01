Napoli-Inter, emergenza difesa per Gattuso. Gazzetta: out sia Koulibaly che Maksimovic

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non giungono buone notizie dall'infermeria di Castel Volturno per Gattuso:

"Ha il suo bel da fare lo staff sanitario del Napoli in questo periodo. A medici e fisioterapisti è stato affidato un compito delicatissimo, ovvero, rimettere in sesto Kalidou Koulibaly. Un’impresa, diciamolo pure, perché l’infortunio patito dal difensore nei minuti iniziali della gara col Parma, è di natura muscolare e, dunque, il recupero dovrà essere completo per evitare ricadute. La diagnosi rilasciata dopo gli esami strumentali è stata di distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Dal giorno dell’infortunio sono trascorsi 20 giorni e il giocatore si sta sottoponendo ancora a terapie e a un lavoro personalizzato. E’ quantomeno improbabile che Koulibaly possa essere disponibile per la gara di lunedì sera: contro la capolista Inter, Rino Gattuso ha bisogno di mandare in campo la formazione che gli dia maggiori garanzie. Dovrà gestirla, l’allenatore del Napoli, perché oltre a Koulibaly anche Nikola Maksimovic dovrebbe essere indisponibile per lunedì".