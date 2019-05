Piotr Zielinski è stato l'autore dello splendido gol che ieri ha sbloccato la partita contro l'Inter. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla prestazione del centrocampista polacco: "Un eurogol di quelli che si ricorderanno a lungo. Spacca la partita e poi gioca con intelligenza. Non è un registama sa pensare in fretta per far girare veloce la palla"