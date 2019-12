Napoli-Inter, Gattuso pessimista sulle condizioni di Koulibaly: scelta la nuova coppia difensiva

Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive il collega Raffaele Auriemma su Tuttosport, ci sarebbero poche speranze di vedere in campo Kalidou Koulibaly contro l'Inter: "Cominciamo dai calciatori recuperabili. Nel primo allenamento post-Natale di ieri pomeriggio, Rino Gattuso ha saputo che contro l’Inter potrà certamente disporre sia di Luperto che di Manolas, mentre nutre poche speranze per i ritorni di Koulibaly, assente da Napoli-Parma, e qualcuna in più per Maksimovic che non gioca dall’1 dicembre".