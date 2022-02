Verso Napoli-Inter, Il Mattino: duello cardine tra Di Lorenzo e Perisic, gli spazi saranno la chiave

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato quelli che saranno i duelli chiave di Napoli-Inter: uno dei più interessanti è quello tra Di Lorenzo e Perisic.

Decisivo sarà il duello sulla fascia tra Perisic e Di Lorenzo. L'esterno croato gioca a sinistra e si sta rivelando una delle armi più pericolose in fase offensiva della squadra di Simone Inzaghi riuscendo nello stesso tempo a garantire l'equilibrio giusto in fase difensiva allineandosi nei recuperi alla linea a tre arretrata.L'Inter soprattutto dal suo lato ha trovato spesso la chiave per scardinare le difese avversarie e per colpire in ripartenza. Un confronto decisivo quello contro Di Lorenzo, che verrà aiutato nel lavoro di contenimento da Politano, l'esterno alto a destra del Napoli.