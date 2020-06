Auriemma su Tuttosport: "Gattuso ieri ha abbozzato l'undici di Napoli-Inter: ecco le probabili scelte"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport abbozza la formazione anti-Inter: "Ieri mattina, Rino Gattuso ha chiesto di giocare per la prima volta una gara undici contro undici, simulando il match contro i nerazzurri e schierando la formazione che ha dato le maggiori garanzie. Ospina sembrerebbe essere ancora avvantaggiato su Meret e dovrebbe guidare i quattro della difesa Di Lorenzo-Maksimovic-Koulibaly-Mario Rui, anche in considerazione del forfait di Manolas. I tre centrocampisti sono come la recita di una poesia imparata a memoria: Fabian Ruiz e Zielinski le due mezzale, con Diego Demme nel ruolo di play davanti alla difesa. Anche il trio d’attacco non dovrebbe presentare novità, con Callejon e Insigne sugli esterni e Mertens punta centrale".

Napoli Inter Coppa Italia