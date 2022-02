Inter senza Inzaghi e Bastoni a Napoli: i possibili sostituti in difesa sono due

Sabato l’Inter andrà al Maradona per respingere il Napoli senza il suo allenatore e senza uno dei suoi assi. Simone Inzaghi è stato squalificato per un turno, ma preoccupa ancora di più l’assenza di Alessandro Bastoni come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Inter senza allenatore e difensore a Napoli

"Bastoni oltre a dover scontare due turni di squalifica, con la Roma è uscito zoppicando al 45’ per un trauma distorsivo alla caviglia destra, ed è a rischio per il Liverpool. «Non entro nel merito delle valutazioni del giudice, faremo un’attenta riflessione sulla congruità, ma dobbiamo guardare avanti senza scuse», ha detto ieri l’a.d. Beppe Marotta interpellato sul caso. Ma la dinamica dei due episodi e il referto non lasciano molti spazi per armare una contraerea, così l’Inter è intenzionata a non presentare ricorso. Per prendere il posto di Bastoni scalpita già Dimarco, ma occhio a D’Ambrosio con slittamento di Skriniar a sinistra"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli