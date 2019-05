Napoli-Inter 4-1, il commento di Gazzetta: "Spalletti travolto da una squadra di qualità! I nerazzurri hanno giocato con le infradito"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Vittoria schiacciante del Napoli ieri contro l'Inter: la squadra di Carlo Ancelotti demolisce i nerazzurri e gli uomini di Luciano Spalletti ora dovranno giocarsi tutto domenica prossima contro l'Empoli per la zona Champions League.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la vittoria partenopea ieri sera allo stadio San Paolo:

"Ma a condannarlo è soprattutto la prestazione indecente dei suoi, travolti da un Napoli pago, ma dignitoso e di qualità. Come si possono mettere in campo delle motivazioni di burro nella partita chiave della stagione? Vuol dire non essere riusciti a parlare al cuore della squadra. Detto ciò, va aggiunto però che dei professionisti non dovrebbero avere bisogno di sentire gli speroni nei fianchi per mettersi a correre e a lottare, ma dovrebbero intuire da soli l’urgenza del momento e i doveri del mestiere. La prestazione di Napoli è sembrata un inno a Antonio Conte, cioè alla necessità di un allenatore di polso e fatica che porti alla Pinetina una nuova anima da guerra. giocare con le infradito la partita che può dare il senso a tutta la stagione è sinceramente inconcepibile".