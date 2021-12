Tuttosport - Napoli: tensioni Insigne-De Laurentiis, lo mette fuori rosa e perde anche la Nazionale

Ultimissime sul caso Lorenzo Insigne e la cessione al Toronto già a gennaio, De Laurentiis pronto a metterlo fuori rosa e in tribuna fino a fine contratto a giugno. Arrivano notizie clamorose sulle tensioni tra Insigne e De Laurentiis a Napoli.

De Laurentiis pronto a mettere Insigne fuori rosa e in tribuna fino a fine contratto come accaduto con Milik, tensioni tra le parti e arrivano gli aggiornamenti da Tuttosport:

Tra Lorenzo Insigne e il Napoli è scoppiata la guerra di nervi . L’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane , ha fatto da tramite per un accordo trovato a fine novembre tra il Magnifico e il Toronto, formazione della Major League Soccer che ha chiuso al penultimo posto (13ª) nella classifica della Eastern Conference. Un’intesa verbale che prevede un contratto di 4 anni e mezzo e che porterebbe nelle tasche di Insigne la somma di 11,5 milioni di euro a stagione. L’ammontare complessivo arriverebbe a 51,75 milioni di euro, più i bonus e i benefit (viaggi in aereo, automobile e abitazione a Toronto), ma potrebbe addirittura aumentare se il Toronto prendesse l’attaccante già nel mese di gennaio. Ipotesi non trascurabile, perché la tensione tra Insigne e il presidente De Laurentiis potrebbe crescere giorno dopo giorno, con sviluppi molto simili a quelli che furono applicati nel caso di Milik: Insigne mandato in tribuna da De Laurentiis , con il rischio di perdere anche il doppio confronto con il Portogallo per l’accesso della Nazionale ai Mondiali in Qatar.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli

Ma perché l’entourage di Insigne ha deciso di far trapelare questa informazione prima del 31 dicembre, cioè la data ultima che indicò l’agente Pisacane, oltre la quale non si sarebbe attesa altra mossa del Napoli e il calciatore avrebbe cercato altre squadre? Probabilmente per verificare se ci sarà una reazione da parte della dirigenza azzurra.

Nello specifico, se il patron De Laurentiis migliorerà l’offerta sottoposta a Insigne (3,2 milioni a stagione per 4 anni) e portarla fino agli attuali 4,3 milioni annui: solo in tal caso Insigne lascerebbe la pista canadese per chiudere la carriera in maglia azzurra. Ma l’addio di Insigne è ancora tutto da scrivere. Vuole verificare di persona la bontà dell’offerta canadese, vuole leggere il contratto, riga per riga. E lo farà il 3 gennaio, quando arriveranno a Napoli i rappresentanti del Toronto. Il capo della delegazione sarà l’agente Andrea D’Amico nelle vesti di mediatore della ricca operazione che sarà illustrata a Insigne probabilmente dal presidente del Toronto in persona, Bill Manning , e dal suo responsabile tecnico Danny Califf . La presenza del presidente Manning all’incontro di inizio anno avrebbe anche un’altra spiegazione. Il Toronto vorrebbe il Magnifico già a gennaio (la regular season della Mls inizierà sabato 26 febbraio e si concluderà domenica 9 ottobre) e dovrà trattare con De Laurentiis sul prezzo di cessione. Le distanze al momento sembrerebbero essere abissali (massimo 10 milioni sarebbe disposto a pagare Manning, 20 ne potrebbe chiedere il Napoli).