Napoli in missione San Siro, c'è già un piano: Spalletti vuole recuperare Lobotka e Kvaratskhelia

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola la definisce "Missione San Siro": è la sfida del Napoli che tra una settimana tornerà in campo contro l'Inter al Meazza, con l'obiettivo di ripartire nel migliore dei mesi dopo la lunga sosta autunnale.

Inter-Napoli

Ultime notizie. Ecco il programma stabilito da mister Luciano Spalletti per arrivare alla partita del 4 gennaio Inter-Napoli: una settimana di focus tattici e lavoro di campo, con un occhio di riguardo per i vari Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski, che dopo l'impegno in Qatar sono tornati a disposizione di Spalletti. A loro si aggiunge anche Rrahmani, che ha finalmente recuperato la condizione dopo il lungo infortunio.

Soprattutto pensando a loro, Spalletti ha ideato una nuova amichevole, un allenamento congiunto contro la Juve Stabia, a Castel Volturno a porte chiuse, programmato per venerdì mattina. "Spalletti si concentra sull’obiettivo di riportare al massimo della condizione due giocatori-chiave: Lobotka e Kvaratskhelia".