Napoli, il prefetto Valentini: "Il virus ha sfatato i luoghi comuni sulla nostra città: i napoletani sanno essere disciplinati"

Ultimissime Napoli - Marco Valentini, prefetto di Napoli, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de "Il Mattino": "Mai come adesso, in questa fase determinante per l’evoluzione generale, è indispensabile non abbassare la guardia e rispettare le regole. Saremo inflessibili e non tollereremo alcuna irresponsabilità".

Poi l'elogio ai napoletani per come hanno reagito alle misure di contenimento: "E' servito anche a sfatare certi luoghi comuni, dimostrando tra l’altro che il racconto reale della città è diverso da una comune “vulgata”. Ed io questo l’ho toccato con mano da quando sono qui. Un esempio: tutti abbiamo visto come i napoletani sappiano essere anche ordinati, disciplinati e rispettare le file"