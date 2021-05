Napoli-Hellas, le probabili scelte di Gattuso: un solo cambio in attacco, conferme per Meret, Bakayoko e Osimhen

Napoli Calcio - L'ultimo tassello da mettere a posto per centrare l'obiettivo Champions: battere il Verona. Il Napoli conquistando stasera i tre punti avrebbe la certezza aritmetica di centrare l'obiettivo. Gattuso ha solo questo in testa, nessun riferimento alla squadra sul suo futuro: il discorso di ieri a Castel Volturno incentrato solo e soltanto sulla partita di stasera al Maradona, sulle cose da fare, sui pericoli che riserva la sfida contro la formazione di Juric che marca a uomo, pressa e corre tanto e all'andata vinse 3-1 al Bentegodi.

Come riporta Il Mattino:

"Gattuso è intenzionato a riconfermare in blocco la squadra che ha battuto 2-0 la Fiorentina, un solo cambio rispetto alla formazione schierata domenica scorsa al Franchi, l'inserimento di Lozano da esterno destro di attacco al posto di Politano. Comunque tra i due è prevista la staffetta, come già avvenuto in 19 occasioni in questo campionato. Conferma, per Bakayoko a centrocampo, dopo le ultime ottime prove contro Udinese e Fiorentina, giocherà in coppia con Fabian Ruiz. Punta centrale Osimhen, a sostegno da trequartista Zielinski. E conferma in pieno per la linea difensiva davanti a Meret. La coppia centrale sarà formata da Manolas e Rrahmani, i due hanno fatto benissimo nelle ultime tre partite. Laterale destro Di Lorenzo e a sinistra Hysaj".