Erede di Zielinski: il Napoli punta forte su Goretzka e Sudakov

Calciomercato Napoli - Gli azzurri sono alla ricerca di un erede di Piotr Zielinski. Il polacco lascerà gli azzurri a parametro zero e dal primo luglio sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Per questo motivo, il Napoli sta valutando più piste per individuare un calciatore di qualità per rinforzare adeguatamente la zona nevralgica di centrocampo. Serve un profilo in grado di garantire anche gol.

Goretzka e Sudakov per il Napoli

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul taccuino del Napoli sono finiti Goretzka e Sudakov. Il primo ha 29 anni e garantirebbe quantità ed anche qualità al centrocampo partenopeo. L'altro invece è una delle stelle dello Shakhtar Donetsk ed è appetito praticamente da mezza Europa. Nei giorni scorsi si era parlato di un nuovo rilancio del Napoli per Sudakov con un'offerta da 55 milioni di euro.