Napoli-Genoa, pubblico delle grandi occasioni per salutare Insigne: ecco quanti biglietti sono stati venduti

Notizie Napoli calcio. Napoli-Genoa sarà una partita speciale per Lorenzo Insigne, l'ultima con la maglia azzurra davanti al proprio pubblico prima dell'addio e della partenza verso Toronto.

Per tributare il giusto applauso ad Insigne, i tifosi azzurri hanno risposto in massa per acquistare i biglietti di Napoli-Genoa. Ci sarà una cornice di pubblico da grandi occasioni, lo sfondo giusto per l'ultima passerella del capitano allo stadio Maradona. Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno: