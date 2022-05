Biglietti Napoli-Genoa, bene la prevendita per l'addio di Insigne: tre settori già sold-out

Notizie Napoli calcio. In occasione di Napoli-Genoa ci sarà l'ultima partita allo stadio Maradona di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro saluterà i suoi tifosi prima della partenza per il Canada e l'inizio dell'avventura con il Toronto.

Insigne Napoli Genoa

Biglietti Napoli-Genoa e addio Insigne

Sarà una giornata intensa per Insigne, sicuramente ricca di sentimenti ed emozioni. Per questo motivo, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, i tifosi azzurri stanno rispondendo presente per riempire l'impianto di Fuorigrotta e salutare come si deve il proprio capitano.