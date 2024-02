Napoli-Genoa a rischio per Osimhen, ecco quando dovrebbe tornare dalla Nigeria

Victor Osimhen prima il tira e molla sul rinnovo del contratto, adesso il rientro che slitta almeno di un giorno dopo oltre un mese di assenza per la Coppa d’Africa e che quasi certamente lo costringerà a saltare l’impegno con il Genoa sabato prossimo al Maradona.

Victor Osimhen

Osimhen rischia di saltare il Genoa

Come riporta Il Mattino, l’attaccante nigeriano ha fatto slittare di un giorno il suo rientro a Napoli dopo la Coppa d’Africa. A questo punto, la sua presenza in campo con il Genoa sabato al Maradona è in forte dubbio. Al massimo Osi andrà in panchina. Facile immaginare che si preferirà preservarlo per averlo al meglio nella super sfida di andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona. Il club azzurro lo aspettava già oggi in città. L’attaccante dovrebbe atterrare in Italia non prima di giovedì per poi essere disponibile soltanto nella seduta di rifinitura prima della sfida di campionato di sabato al Maradona con il Grifone.