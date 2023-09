CorSport - Garcia ha sette partite per scoprire l'identità del Napoli: due gli aspetti principali da risolvere

Notizie Napoli calcio. "Sette partite rappresentano una opportunità e anche un’insidia, però tra Genoa, Braga, Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina il calcio si offre in tutte le proprie dimensioni". Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul momento del Napoli di Garcia, atteso dal primo tour de force stagionale con l'inizio della Champions League.

Tour de force Napoli, Garcia lavora su due aspetti

Il quotidiano sportivo analizza la partenza del nuovo corso del Napoli, chiamato a rilazare la testa domani contro il Genoa dopo la sconfitta rimediata al Maradona con la Lazio. Sarà il via di sette partite che potrebbe rivelare la nuova filosofia della squadra di Garcia: per il Corriere dello Sport sono però due i punti chiave da risolvere, la questione gol (appena 6 su 66 conclusioni in tre partite) e la continuità di rendimento che nelle prime tre giornate è stata ondivaga soprattutto dal punto di vista della prestazione.