Tabù Maradona per il Napoli, Repubblica: c'è un dato impietoso che deve far preoccupare Garcia

Notizie Napoli calcio. Il Napoli di Garcia è atteso da due partite importantissime al Maradona prima della sosta per le Nazionali: mercoledì a Fuorigrotta arriva l'Union Berlino per blindare il passaggio agli ottavi di Champions League, domenica alle 12.30 sarà poi il momento dell'Empoli per provare a risalire ancora la classifica.

L'edizione odierna di Repubblica ha evidenziato come la squadra di Garcia sta faticando più del dovuto al Maradona, mentre in trasferta il ritmo è da Scudetto:

“Che spiegazione s’è dato per il differente rendimento del Napoli tra le partite in casa e quelle in trasferta?”. Risposta: “Nessuna”. L’auspicio è che si trattasse di humour francese, perché altrimenti la faccenda si fa seria e avanza il forte sospetto che Rudi Garcia stia prendendo sotto gamba un problema.

Al Maradona hanno collezionato il magro bottino di 2 successi, 1 pareggio e ben 3 sconfitte. Nulla a che vedere con il percorso quasi netto (6 vittorie e 2 pari) messo insieme fuori dal suo stadio. In trasferta il Napoli ha viaggiato finora con un ritmo da scudetto in campionato (14 gol segnati e appena 4 subiti) e da corazzata anche nella Champions League, grazie ai blitz di Braga (2-1) e Berlino (1-0). Al Maradona la musica è stata invece il più delle volte stonata in entrambe le competizioni, come si evince soprattutto dal dato statistico delle 12 reti al passivo in 6 partite, alla media di 2 ogni 90’.