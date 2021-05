Napoli contro Resto d'Italia, gara di beneficenza per Save the Children al Maradona: ci saranno Quagliarella, Di Natale e Iezzo tra gli altri!

Ultime notizie calcio Napoli - Napoli contro il Resto d’Italia allo stadio Maradona di Fuorigrotta: accadrà il prossimo 2 giugno, in diretta tv dalle 21.25 su Raidue, per celebrare il cinquantesimo anniversario della Nazionale di calcio attori e sostenere “ Save the children”. Non vi sarà il pubblico sugli spalti, ma tramite il numero di telefono 4553 si può inviare un sms solidale. «Questa partita è dedicata all’educazione dei bambini in tutto il mondo, in particolare — ha spiegato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the children Italia — sosterremo due progetti in Uganda e in Giordania».

L'edizione odierna di Repubblica Napoli svela i protagonisti della gara di beneficenza, spuntano i napoletani Fabio Quagliarella e Antonio Di Natale:

A sfidarsi campioni di oggi e di ieri. In campo ci saranno Federico Balzaretti, Fabio Quagliarella, Antonio Di Natale, Alessio Cerci, Gennaro Iezzo, ma anche atleti della nazionale attori come Gabriel Garko, Federico Moccia, Enzo Decaro, Carlo Buccirosso, Matteo Garrone e Giuseppe Zeno. Tutti i calciatori indosseranno delle speciali magliette celebrative, acquistabili dal giorno successivo a quello dell’evento sul sito di Givova. “La partita” sarà diretta da unaquaterna arbitrale tutta femminile: Martina Molinaro, Mara Mainella, Stefania Genoveffa Signorelli e Stefania Menicucci. Manuela Arcuri e Anna Falchi saranno le madrine delle due squadre, affiancate da Veronica Maya e Sofia Bruscoli.