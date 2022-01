Napoli-Fiorentina, Il Mattino: Zanoli verso l'esordio dal 1' se Malcuit o Mario Rui non dovessero negativizzarsi

Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, per l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti sarà ancora una volta un grande lavoro mettere assieme undici giocatori senza correre il rischio che possano avere problemi di affaticamento.

“Per esempio, assai improbabile che Ghoulam giochi la terza gara in sette giorni: se Malcuit o Mario Rui non dovessero negativizzarsi (sono fermi da 8 giorni) toccherà a Zanoli fare il suo esordio dal primo minuto.

Così come, anche se avrebbe voluto concedere qualche giorni di ambientamento in più, ci sarà l'esordio da titolare per Tuanzebe, probabilmente con Juan Jesus che verrà messo a riposo. D'altronde, è stato preso proprio per questo. Poi, un bel balletto di cambi e ricambi: con Fabian osservato speciale”