Napoli-Espanyol, i flop del CorSport: rebus Elmas. Altri due azzurri non brillano

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato i nomi dei calciatori 'flop' nell'ultimo test amichevole del Napoli ieri contro l'Espanyol:

"Il tridente è dotato di grande velocità, da questo punto di vista ci sono pochi dubbi, ma i meccanismi non sono ancora rodati e i rifornimenti in arrivo dal centrocampo non di grande spessore: Lobotka non è ancora al top e invece Elmas è risultato spesso arruffone.

Un dato su tutti? In quattro amichevoli, Osimhen ha segnato soltanto un gol su rigore con il Maiorca"