Napoli, ennesimo record: 19 vittorie e +15 sulla seconda, non è mai accaduto in Serie A

Ultime notizie Napoli: stabilito un nuovo record in Serie A! Oggi il Corriere del Mezzogiorno in edicola sottolinea i risultati straordinari ottenuti dalla SSC Napoli in campionato, con 15 punti di vantaggio sulla seconda classificata dopo sole 22 giornate.

Record Napoli

Si tratta di un record, un risultato mai raggiunto da nessuna squadra nell'era dei 3 punti. Prima del record stabilito dal Napoli quest'anno, il risultato migliore era quello dell'Inter nel 2006-2007, quando raggiunse gli 11 punti di vantaggio sulla Roma seconda.

Il Napoli ha anche uno score di 19 vittorie in 22 partite, il risultato migliore tra i principali campionati europei, più di Arsenal, Bayern Monaco, PSG e Barcellona. Anche nei campionati minori, come quello portoghese o quello turco, non ci sono squadra in grado di eguagliare il cammino del Napoli fin qui.