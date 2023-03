Napoli-Eintracht, Gazzetta: sarà battuto record d'incasso che risale alla gara contro il Real Madrid dei 6 anni fa

Calcio Napoli - Ci sarà il record d'incasso per Napoli-Eintracht, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport sulle presenze ed i pochi biglietti ancora disponibili per questa gara:

"Sono disponibili ancora pochi tagliandi, specie per la Champions (solo nelle tribune Posillipo e Nisida, il resto è esaurito) e in quell’occasione potrebbe essere battuto il record d’incasso che risale a Napoli-Real Madrid del marzo di sei anni fa: 4.484.302 euro"