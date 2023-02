Napoli-Eintracht, allo stadio Maradona ci sarà anche Viktor Elbling!

Napoli-Eintracht allo stadio Maradona il prossimo 15 marzo 2023: dopo l'andata a Francoforte, la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League si giocherà allo stadio Maradona di Napoli e sarà decisivo per il passaggio del turno.

Ultime notizie. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, per l'occasione allo stadio Maradona di Napoli ci sarà anche Viktor Elbling, l'ambasciatore tedesco in Italia.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sta già occupando di organizzare la visita dell'ambasciatore Elbling a Napoli: insieme visiteranno palazzo San Giacomo e insieme siederanno al fianco di De Laurentiis allo stadio per assistere alla partita Napoli-Eintracht Francoforte.