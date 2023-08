Napoli, ecco i quattro giocatori (+ 1) più in forma alla fine dei ritiri

Notizie Napoli oggi. Concluso il ritiro estivo e con il campionato di Serie A 2023-2024 alle porte, oggi il quotidiano Il Mattino si chiede quali siano i calciatori del Napoli più pronti, quelli arrivati meglio alla fine dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Ne vengono identificati quattro:

Il primo è Giovanni Di Lorenzo , anche per questioni di leadership

, anche per questioni di leadership Il secondo è Giovanni Simeone , che è in forma straordinaria e segna a ogni tocco di palla

, che è in forma straordinaria e segna a ogni tocco di palla Il terzo è Alex Meret , che per la prima volta ha vissuto il ritiro senza la condizione di precario degli anni precedenti.

, che per la prima volta ha vissuto il ritiro senza la condizione di precario degli anni precedenti. Il quarto è Stanislav Lobotka, in crescita nella posizione naturale di regista.

Infine, una menzione speciale per il nuovo arrivato Jens Cajuste: "appare come un leone in gabbia: va ovunque, si vede che vuole spaccare il mondo. Lo spirito è quello giusto".